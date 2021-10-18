 

Житель Магнитогорска пытался оспорить в Верховном суде штраф за отсутствие маски

18.10.2021, 16:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВерховный суд РФ отклонил жалобу мужчины из Магнитогорска, который оспаривал штраф в 1 тыс. рублей за отсутствие маски в маршрутке, следует из постановления суда.

«При введении режима повышенной готовности… гражданам запрещается осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни и здоровью, а также осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, жизни и здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц», – напомнил судья, передает РИА «Новости».

В итоге он оставил решение о штрафе в силе, указав, что это решение сомнений в своей законности не вызывает, является правильным и оснований для его отмены или изменения нет.

Почти год назад мужчина ехал в маршрутке без маски, его увидели полицейские и составили протокол. Он объяснил, что по состоянию здоровья испытывает затруднения при нахождении в маске.

Суд признал его виновным по части 1 статьи 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации и угрозе ее возникновения) и оштрафовал на 1 тыс. рублей (при максимальной санкции в 30 тыс. рублей). Он пытался обжаловать в апелляционной и кассационной инстанциях, а после просил Верховный суд отменить решение, которое считает незаконным, и прекратить производство по делу.

Напомним, что Верховный суд РФ назвал значительным правонарушением присутствие в магазине без маски во время пандемии коронавируса.

С жалобой до ВС дошел житель Якутии, которого привлекли по статье 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Суд назначил ему минимально возможное наказание, ограничившись предупреждением. Мужчина обжаловал это в нескольких инстанциях, прося отменить решение суда или признать свой проступок малозначительным, что освободило бы его от наказания, но нигде не нашел понимания.



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