Путин предложил выплачивать в ДФО 1 млн рублей на жилье при рождении третьего ребенка

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность предоставления проживающим на территории Дальневосточного федерального округа семьям 1 млн рублей для приобретения жилья при рождении третьего и последующих детей, сообщила пресс-служба Кремля.

«Рассмотреть вопросы о предоставлении проживающим на территории Дальневосточного федерального округа семьям, имеющим детей, права на получение единовременной социальной выплаты в размере 1 млн. рублей в случае рождения в таких семьях третьего ребенка или последующих детей при условии регистрации рождения ребенка в органах записи актов гражданского состояния на территории Дальневосточного федерального округа и направления данной выплаты на приобретение жилого помещения на территории Дальневосточного федерального округа или оплату расходов на его строительство», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития ДФО.

Доклад правительство должно предоставить до 1 ноября 2021 года.

Ранее Путин поручил сделать стоимость билетов дальневосточной авиакомпании доступной.