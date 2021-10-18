Надя Ручка рассказала о мучениях Семенович из-за груди

Певица Надя Ручка рассказала, как Анна Семенович мучилась из-за большой груди. Эта тема была поднята в студии программы «Звезды сошлись», которая выходит в эфир канала НТВ.

Надя Ручка и Анна Семенович вместе выступали в составе коллектива «Блестящие». В свое время группа была очень популярной, много гастролировала. Ручка отметила, что у Анны Семенович действительно большая грудь. Не раз артистка жаловалась на боли в спине перед выходом на сцену. Иногда Семенович лежала на спине, чтобы снять напряжение. Коллеги по цеху пытались помочь артистке. Иногда у нее происходит своеобразный спазм.

Анна Семенович покупала нижнее белье в специализированном магазине. У бюстгальтеров должны были присутствовать широкие лямки.

В рамках одного из интервью Анна Семенович рассказывала, что страдает генетическим заболеванием. Медики диагностировали у нее гигантомастию.

Источник: teleprogramma.pro