 

Надя Ручка рассказала о мучениях Семенович из-за груди

18.10.2021, 16:20, Разное
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Певица Надя Ручка рассказала, как Анна Семенович мучилась из-за большой груди. Эта тема была поднята в студии программы «Звезды сошлись», которая выходит в эфир канала НТВ.
Надя Ручка и Анна Семенович вместе выступали в составе коллектива «Блестящие». В свое время группа была очень популярной, много гастролировала. Ручка отметила, что у Анны Семенович действительно большая грудь. Не раз артистка жаловалась на боли в спине перед выходом на сцену. Иногда Семенович лежала на спине, чтобы снять напряжение. Коллеги по цеху пытались помочь артистке. Иногда у нее происходит своеобразный спазм.

Анна Семенович покупала нижнее белье в специализированном магазине. У бюстгальтеров должны были присутствовать широкие лямки.
В рамках одного из интервью Анна Семенович рассказывала, что страдает генетическим заболеванием. Медики диагностировали у нее гигантомастию.

Источник: teleprogramma.pro



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