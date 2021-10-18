 

Додон решил сложить депутатский мандат и углублять молдавско-российские отношения

18.10.2021, 16:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Я отказываюсь от мандата депутата в парламенте Республики Молдова, а соответствующее заявление будет передано в последующие дни в секретариат законодательного органа. Я считаю, что могу быть более эффективным и помогать гражданам и экономическим агентам вне парламента”, – отметил Додон.

Экс-президент Молдовы подчеркнул, что не прячется за депутатской неприкосновенностью. “Если руководство страны планирует сфабриковать против меня политические дела, я буду вести прямую политическую борьбу как рядовой гражданин”, – заявил Додон.

Он сообщил, что возглавит Молдавско-российский деловой союз и будет заниматься налаживанием отношений между Молдовой и Россией, привлечением инвестиций и оказанием помощи экономическим агентам в отношениях с российскими партнерами.

https://www.facebook.com/dodon.igor/posts/6999691476723464

Контекст:

Додон, известный пророссийской позицией, занимал пост президента Молдовы в 2016–2020 годах. В ноябре 2020 года проиграл выборы главы государства кандидатке от проевропейской оппозиции Майе Санду.

В июле 2021-го блок возглавляемой Додоном Партии социалистов и Партии коммунистов проиграл на парламентских выборах партии “Действие и солидарность”, основанной Санду.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.02 / В Грузии предложили осудить футболистов за крупный проигрыш российскому клубу

23.11 / На выборах мэра Черкасс побеждает действующий городской голова Бондаренко

08.10 / Террористы обстреляли позиции сирийских войск в Идлибе и Латакии

10.10 / Маск рассказал, когда выпустят первую Tesla европейского производства

20.12 / Apple из-за пандемии COVID-19 закрыла около 100 магазинов

13.07 / Встреча Зеленского и Меркель длилась более четырех часов – Офис президента

08.09 / Экономика: В Латинской Америке решили разбавить монополию доллара биткоином

11.08 / Совбез ООН готовится проголосовать за эмбарго на поставки оружия в Иран

27.06 / “Локомотив” переиграл “Рубин” благодаря дублю Алексея Миранчука

08.09 / В США клонировали лошадь Пржевальского, использовав клетки, замороженные 40 лет назад

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика