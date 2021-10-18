Додон решил сложить депутатский мандат и углублять молдавско-российские отношения

“Я отказываюсь от мандата депутата в парламенте Республики Молдова, а соответствующее заявление будет передано в последующие дни в секретариат законодательного органа. Я считаю, что могу быть более эффективным и помогать гражданам и экономическим агентам вне парламента”, – отметил Додон.

Экс-президент Молдовы подчеркнул, что не прячется за депутатской неприкосновенностью. “Если руководство страны планирует сфабриковать против меня политические дела, я буду вести прямую политическую борьбу как рядовой гражданин”, – заявил Додон.

Он сообщил, что возглавит Молдавско-российский деловой союз и будет заниматься налаживанием отношений между Молдовой и Россией, привлечением инвестиций и оказанием помощи экономическим агентам в отношениях с российскими партнерами.

https://www.facebook.com/dodon.igor/posts/6999691476723464

Контекст:

Додон, известный пророссийской позицией, занимал пост президента Молдовы в 2016–2020 годах. В ноябре 2020 года проиграл выборы главы государства кандидатке от проевропейской оппозиции Майе Санду.

В июле 2021-го блок возглавляемой Додоном Партии социалистов и Партии коммунистов проиграл на парламентских выборах партии “Действие и солидарность”, основанной Санду.

—