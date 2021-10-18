 

Как приготовить рассыпчатое печенье “Курабье”. Простой рецепт от кулинарного блогера

18.10.2021, 16:10, Новости дня
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“На самом деле это очень просто. Приготовление занимает всего несколько минут”, – заявила эксперт.

Для приготовления понадобится:

200 г масла; 
75 г сахарной пудры;
300 г муки;
2 яичных белка;
щепотка ванилина;
2 ст. л. джема или повидла.

В мягкое масло добавляем сахарную пудру, ванилин и взбиваем миксером до образования светлой пышной массы. В нее добавляем два яичных белка и снова взбиваем.

“Затем постепенно добавляем просеянную муку и замешиваем тесто лопаткой. Готовое тесто перекладываем в кондитерский мешочек, предварительно срезав уголок и вставив туда насадку “Кондитерская звездочка”, но можно любую другую – важно, чтобы она была большой”, – рассказала кулинарный блогер.

На противень, застеленный пергаментом, выдавливаем тесто, делая внутри звездочек углубления для джема.

“Серединки наполняем любым густым повидлом или джемом. Для начинки можно использовать сгущенное молоко или шоколад”, – отметила эксперт.

Выпекать печенье необходимо в разогретой до 170 °C духовке около 30 минут.

ВИДЕОВидео: Лілія Цвіт / YouTub

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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