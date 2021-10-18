Как приготовить рассыпчатое печенье “Курабье”. Простой рецепт от кулинарного блогера
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“На самом деле это очень просто. Приготовление занимает всего несколько минут”, – заявила эксперт.
Для приготовления понадобится:
200 г масла;
75 г сахарной пудры;
300 г муки;
2 яичных белка;
щепотка ванилина;
2 ст. л. джема или повидла.
В мягкое масло добавляем сахарную пудру, ванилин и взбиваем миксером до образования светлой пышной массы. В нее добавляем два яичных белка и снова взбиваем.
“Затем постепенно добавляем просеянную муку и замешиваем тесто лопаткой. Готовое тесто перекладываем в кондитерский мешочек, предварительно срезав уголок и вставив туда насадку “Кондитерская звездочка”, но можно любую другую – важно, чтобы она была большой”, – рассказала кулинарный блогер.
На противень, застеленный пергаментом, выдавливаем тесто, делая внутри звездочек углубления для джема.
“Серединки наполняем любым густым повидлом или джемом. Для начинки можно использовать сгущенное молоко или шоколад”, – отметила эксперт.
Выпекать печенье необходимо в разогретой до 170 °C духовке около 30 минут.
ВИДЕОВидео: Лілія Цвіт / YouTub
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет