 

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер из-за осложнений COVID-19

18.10.2021, 16:10, Новости дня
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“Генерал Колин Л. Пауэлл, бывший госсекретарь США и председатель Объединенного комитета начальников штабов, скончался сегодня утром из-за осложнений, вызванных COVID-19. Он был полностью вакцинирован. […] Мы потеряли замечательного и любящего мужа, отца, дедушку и великого американца”, – заявили родственники Пауэлла, поблагодарив персонал национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где он проходил лечение. 

https://www.facebook.com/GenPowell/posts/10159730388391719

Пауэлл родился в Нью-Йорке в семье ямайских мигрантов, он умер в возрасте 84 лет.

Пауэлл занимал должность госсекретаря в период президентства Джорджа Буша-младшего, в 2001–2005 годах, он стал первым темнокожим госсекретарем США и самым высокопоставленным темнокожим чиновником в стране на сегодняшний день, отмечает CNN.

В 90-х годах считался претендентом на пост президента, но не стал баллотироваться. Был членом Республиканской партии, однако разочаровался в ее политике и в 2008 году на президентских выборах поддержал демократа Барака Обаму. На президентских выборах в 2020 году он поддержал демократа Джо Байдена. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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