 

Рыженко: Больных COVID-19 все больше. В отделении на шесть коек 28 тяжелых больных. VIP-палат больше нет. Есть только VIP-коридор и VIP-уголки

18.10.2021, 16:10, Новости дня
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Когда нет сил, а больных все больше и больше…

COVID-реанимация переполнена в несколько раз. В шестикоечном отделении находится 28 крайне тяжелых терминальных больных.

Все одинаково дышат через аппараты, не произнося ни единого слова. Свои пожелания они выражают только жестами.

Здесь нет VIP-палат. Есть VIP-коридор и VIP-уголки, где спасают жизнь.

Бригада хирургов во главе с Ириной Китовой прооперировали тяжелую беременную. Ребенок хороший, а мама в тяжелейшем состоянии. Для нее жизнь в реанимации, как чужая жизнь в чужом теле. Сознание не принимает.

Некоторых счастливчиков переводят в ковидную терапию. Им удалось побороть болезнь.

Для других время страданий, боли, отчаяния и сомнений только начинается. Действующие протоколы не всегда справляются.

Максим с радостью звонит всем своим друзьям. Делится, как нужно себя защищать, чтобы не попасть на аппарат ИВЛ.

А медсестра Яна Пелых ждет следующего больного. Впереди тяжелая ночь…

Источник: Сергій Риженко / Facebook

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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