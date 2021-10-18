Рыженко: Больных COVID-19 все больше. В отделении на шесть коек 28 тяжелых больных. VIP-палат больше нет. Есть только VIP-коридор и VIP-уголки
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Когда нет сил, а больных все больше и больше…
COVID-реанимация переполнена в несколько раз. В шестикоечном отделении находится 28 крайне тяжелых терминальных больных.
Все одинаково дышат через аппараты, не произнося ни единого слова. Свои пожелания они выражают только жестами.
Здесь нет VIP-палат. Есть VIP-коридор и VIP-уголки, где спасают жизнь.
Бригада хирургов во главе с Ириной Китовой прооперировали тяжелую беременную. Ребенок хороший, а мама в тяжелейшем состоянии. Для нее жизнь в реанимации, как чужая жизнь в чужом теле. Сознание не принимает.
Некоторых счастливчиков переводят в ковидную терапию. Им удалось побороть болезнь.
Для других время страданий, боли, отчаяния и сомнений только начинается. Действующие протоколы не всегда справляются.
Максим с радостью звонит всем своим друзьям. Делится, как нужно себя защищать, чтобы не попасть на аппарат ИВЛ.
А медсестра Яна Пелых ждет следующего больного. Впереди тяжелая ночь…
Источник: Сергій Риженко / Facebook
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