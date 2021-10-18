В ОАСК оспорили приказ Минздрава об обязательной вакцинации от коронавируса

Иск подал Дмитрий Ламза.

“Также в суд поступило заявление об обеспечении иска, где истец просит ОАСК приостановить действие соответствующего приказа Минздрава”, – отметили в релизе.

Суд пока не принял решение об открытии производства по административному иску и выясняет наличие правовых оснований для принятия мер его обеспечения.

Контекст:

4 октября Минздрав утвердил список профессий, представителям которых вакцинация против коронавируса обязательна. Приказ начнет действовать с 7 ноября.

В перечень вошли сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных госадминистраций и их подразделений; заведений образования и научных учреждений всех типов и форм собственности.

На следующем этапе в этот перечень будут включены работники всех государственных учреждений, организаций и предприятий, социальные работники и работники почтовых услуг, анонсировал глава Минздрава Виктор Ляшко.

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