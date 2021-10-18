 

“Мужика нормального не нашла”: почему Бузовой постоянно пользуются

18.10.2021, 15:48, Разное
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Недавно Ольга Бузова дала интервью, в котором откровенно рассказала, что уже десять лет мечтает о ребенке. Она хочет, чтобы у нее родилась девочка. Певица уже даже придумала ей имя – Маша. Несмотря на то, что артистка даже была замужем, детей у нее все еще нет.

“У нее не было ни разу нормальных отношений. Здесь даже вопрос не столько в отношениях, а сколько в конкретных целях. У нее еще не было отношений, в которых можно было бы задуматься о полноценной семье. Дело не только в страхах, очень много может быть различных ситуаций. С точки зрения поверхностной аналитики, у нее это связано с тем, что она мужика нормального до сих пор не нашла”, – честно ответил на вопрос корреспондента “Дни.ру” психолог Керим Костоев.

Эксперт также объяснил, почему звезде постоянно попадаются мужчины, с которыми она потом расходится со скандалом. О детях в таких отношениях даже речи не идет.

“Человек живет определенным образом жизни, который не доступен большинству людей нашей страны и у нее есть определенные обязанности, которые накладывают побочный эффект. Допустим, ее доверчивая натура может влюбляться в недостойных мужчин, которые пользуются ею.Тут может быть очень много нюансов, связанных с ее статусом, характером, с тем, каких мужчин она выбирает”, – поделился мнением врач.

Напомним, Бузова была замужем за российским футболистом Дмитрием Тарасовым. Знаменитость только и успевала выкладывать совместные счастливые фотографии. В результате союз распался с огромным скандалом на всю страну.



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