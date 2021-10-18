Несчастливый брак, внебрачный ребенок, онкология и смерть от тромба: непростая судьба актера Алексея Булдакова

Известный актер Алексей Булдаков скончался в позапрошлом году из-за оторвавшегося тромба – смерть артиста стала большой утратой не только для близких, но и для многочисленных поклонников. Актер, которого часто звали “генералом”, прожил непростую жизнь.

Булдаков был талантливым с детства: сначала занимался боксом и борьбой, а потом решил исполнить свою мечту начать путь в карьере актера. Так Алексей попал в Молодежную театральную студию при драматическом театре Павлодара, а дебютировал в кино только в 80-х.

Роль в фильме “Особенности национальной охоты” стала для актера далеко не первой, однако решающей в его карьере. После выхода картины Рогожкина в 1995 году Булдаков проснулся знаменитым – с этого момента его, как генерала Иволгина, знала вся страна. В карьере актера было более 100 ролей, многолетняя работа в театре и даже несколько дисков с песнями – настолько Алексей Иванович был разносторонним человеком.

В первый раз Булдаков женился неудачно – тогда ему было уже за 30 лет. С Людмилой Кормуниной, дочерью белорусского актера Павла Кормунина, артист прожил недолго. Вскоре после свадьбы брак распался из-за назойливой тещи, напрочь отбив у Алексея Ивановича желание жениться во второй раз. Все изменилось, когда актер встретил Людмилу Андреевну.

Артист познакомился со своей возлюбленной на вечеринке, когда им обоим было за 40 лет. Пара тут же влюбилась, обменялась кольцами и прожила вместе 25 лет. Однако супруги не родили детей – единственный сын Булдакова появился на свет вне брака еще до встречи со второй женой и живет на Мальте вместе с матерью.

В 2015 году у Алексея Ивановича обнаружили опухоль на ранней стадии, которую он победил. А через четыре года, в 2019 году, актер неожиданно скончался во сне из-за оторвавшегося тромба. В это время артист был на гастролях в Монголии и вскоре собирался возвращаться домой к жене. Его супруга Людмила тяжело переживала потерю мужа, а в этом году угодила в скандал с наследством.