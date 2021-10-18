 

Лавров заявил об отсутствии контактов по линии военных между РФ и НАТО

18.10.2021, 15:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГлава российского МИД Сергей Лавров заявил, что нет никаких контактов по линии военных между Россией и НАТО.

«По линии военных вообще никаких контактов не происходит», – цитирует главу ведомства РИА Новости.

Также политик сказал, что Москва больше не будет делать вид, что в ближайшее время возможно хоть какое-то изменение во взаимоотношениях с НАТО. 

«Ни в каком равноправном диалоге НАТО не заинтересована. Ну если это так, то мы не видим большой необходимости в том, чтобы продолжать делать вид, что какие-то перемены в обозримом будущем возможны», – сообщил Лавров, отметив, что НАТО давно заявило о невозможности перемен.

Ранее стало известно, что организация лишила аккредитации сотрудников представительства РФ при альянсе, сократив их число до 10.

Но, как сообщил генсек Йенс Столтенберг, представители НАТО готовы для содержательного диалога с Россией и могут призывать ко встрече в рамках Совета Россия-НАТО.



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