 

Слушание дела об убийстве Япончика началось в Мосгорсуде

18.10.2021, 15:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМосгорсуд в присутствии присяжных начал рассмотрение уголовного дела в отношении двух обвиняемых в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, сообщили в пресс-службе суда.

«Мосгорсуд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела об убийстве Иванькова. Следующее заседание состоится 20 октября, на нем ожидается допрос свидетелей обвинения», – передает слова представителя суда ТАСС.

На первом заседании по существу прокурор огласит обвинительное заключение, после чего подсудимые могут заявить о своем отношении к нему. После суд исследует доказательства обвинения и защиты.

На скамье подсудимых находятся Муртази Шадания и Джамбула Джанашия, они не признают вину.

По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья – вор в законе Илья Симония (Махо) – с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова.

Для этого он привлек Каху Газзаева, Шаданию, Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Фигуранты наблюдали за Иваньковым и узнали его образ жизни, круг знакомств и связей, места проживания, отдыха и маршруты передвижения. Затем они незаконно приобрели снайперскую винтовку Драгунова с патронами, автомобиль «Газель», мобильные телефоны для общения между собой.

По указанию Симонии, 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба приехали к ресторану «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве, в который часто ходил Иваньков, и следили за ним. Вечером Бутба из «Газели» выстрелил из винтовки в Иванькова, когда тот выходил из ресторана. От полученных ранений он умер в больнице. Газзаев, Шадания и Джанашия арестованы. Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия, в связи с чем объявлены в международный розыск.

Приговором суда Кахе Газзаеву назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.



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