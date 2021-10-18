 

МИД заявляет о росте агрессивности в действиях НАТО в отношении Москвы

18.10.2021, 15:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЛиния НАТО в отношении Москвы становится все более агрессивной, заявили в МИД России, комментируя действия НАТО об отзыве аккредитации у сотрудников российского постпредства при альянсе.

«Линия альянса в отношении нашей страны становится все более агрессивной. «Российская угроза» раздувается в том числе с целью укрепить внутреннее единство альянса, создать видимость его «востребованности» в современных геополитических условиях», – говорится на сайте МИД.

В сообщении говорится, что в связи с «недружественными действиями» НАТО Москва приостанавливает работу постоянного представительства РФ при НАТО, в том числе главного военного представителя, и прекращает работу информцентра НАТО в Москве, а также предпринимает ряд других шагов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ с 1 ноября приостанавливает работу своего представительства при НАТО, также РФ прекращает работу информбюро альянса в Москве.

Ранее стало известно о решении НАТО сократить состав постпредства РФ при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. Восемь дипломатов лишаются аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность РФ в последние годы». Еще две позиции будут сокращены.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во «враждебной деятельности» полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога. Он добавил, что Россия сформулирует и реализует ответные меры в отношении НАТО в ответ на действия по сокращению численности российской миссии при альянсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылка дипломатов из Брюсселя связана не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью РФ и разведывательной информацией альянса.

В МИД заявили, что настоящая цель НАТО – использование «российской угрозы» в виде жупела после завершения афганской эпопеи. Там также пообещали ответить альянсу.



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