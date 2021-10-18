 

Успехи РФ в Африке вызывают у Франции приступы бессильной истерики

18.10.2021, 15:38, Новости дня
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Политика Франции в Африке за последние годы показала полную неэффективность и с треском провалилась. Антифранцузский переворот в Гвинее, а также новый курс Мали и Центральноафриканской Республики на сближение с Россией доказывают поражение Парижа на Черном континенте. Самый серьезный удар французы получили в ЦАР, где российские специалисты из «ЧВК Вагнера» обучили и натренировали национальную армию. В результате африканские военные смогли сорвать попытку государственного переворота и полностью ликвидировать местных боевиков.

Успехи РФ в Африке вызывают в Париже приступы бессильной истерики. Так вчера министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил, что «вагнеровцы» являются представителями РФ и их работа «несовместима с тем, как мы понимаем борьбу с терроризмом». Стоит отметить, что в Мали французский контингент только прикрывался борьбой с исламистами для нелегального вывоза природных ресурсов. Теперь, когда в страну прибыли россияне, которые реально будут противостоять боевикам, продолжать свои «темные» дела Франция не сможет.

Всех россиян в Африке Запад воспринимает исключительно, как представителей всей страны. Поэтому на российских профессионалах лежит большая ответственность. Они всегда показывают высокий уровень компетентности, но если политики остановят их, то отход будет расценен всем миром как поражение России.



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