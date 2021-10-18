Мнение: Почему россияне так неохотно вакцинируются

Вице-спикер Госдумы заявил, что власти провалили информационную кампанию, провести поголовную вакцинацию не удалось. Привитых — только 45% от населения, и это в стране, которая первой в мире разработала надёжную вакцину от вируса! Часть вины, по мнению вице-спикера, лежит на врачах, которые не умеют общаться с людьми. Гневные реплики от врачей в духе «хватит задавать глупые вопросы, идите и вакцинируйтесь», не сработали:

https://www.gazeta.ru/social/2021/10/16/14101399.shtml

Полагаю, причин тому несколько. Во-первых, у большинства людей в голове хлебушек вместо мозгов. Простое доказательство тому — ремни безопасности, которыми мало кто пристёгивался, пока за это не начали штрафовать. Или, скажем, венерические заболевания, которые вольготно себя чувствуют в некоторых российских регионах. Не нужно быть членом клуба умников, чтобы пристегнуть ремень и натянуть презерватив. А вот поди ж ты — многие считают и то, и другое пустой формальностью, ущемлением прав свободного смелого человека.

Одни полагают, что с прививками нам внедряют наночипы от Чубайса, другие боятся за свою мужскую силу, третьи убеждены, что все привитые сойдут в гроб в течение двух-трёх лет. Некоторые хитрецы даже рекламируют прививки родственникам, рассчитывая получить от них в наследство квартиры и прочее ценное имущество. И это при том, что наши вакцины активно раскупают за рубежом — объём вакцинного экспорта перевалил уже в этом году за 700 млн долларов:

https://lenta.ru/news/2021/10/17/vac_export/

Ничего нового тут нет. Перелистайте классику — «Записки юного врача» Булгакова, «Раковый корпус» Солженицына. Вы убедитесь, что ровно такое же мракобесие царило и 50, и 100 лет назад. Или, скажем, возьмите кота, попытайтесь промыть ему нос из шприца. Вы обнаружите, что ваш кот резко против любых медицинских процедур — и никакие уверения, что всё это для его же пользы, на вашего кота не действуют.

Доктора, впрочем, действительно отчасти виноваты. Они любят занимать высокомерную позицию — стращать, стыдить, давить авторитетом, провоцировать на эмоции. Однако из их проникновенных речей можно уяснить только то, что часть докторов верит в пользу прививок, а другая часть — не верит.

1. Широкая публика, «интеллектуальное большинство» истолкует ситуацию так: «вот этот врач в ТикТоке говорит то же самое, что и Борька-таксист с третьего этажа, следовательно, Борька прав».

2. Умные люди подумают: «я прочёл личное субъективное мнение медика, основанное непонятно на чём, нет смысла принимать его в расчёт».

Таким образом, ни глупую, ни умную часть аудитории врачи не убедят.

Лично я, к примеру, весьма хотел бы увидеть нормальную статистику по прививкам. Допустим, взяли 100 тысяч человек, из них половина привилась, а половина не привилась. В итоге столько-то процентов обратились к врачам с ковидом, столько-то попало на искусственное дыхание, столько-то погибло. Вот только сегодня в ЖЖ читал про подобную статистику по Аргентине, по «Спутнику Лайт». Она показала, что прививка снижает риск склеить ласты в несколько раз.

Но что же, есть подобная статистика на главном сайте пропаганды, стопкоронавирус.рф? Лично я не нашёл. С пациентами там обращаются в стиле плохой учительницы начальной школы, как с неразумными детьми — «вы должны сделать прививку, это безопасно, вот так вы можете найти удобную поликлинику». Публиковать данные по реальной эффективности вакцин ведущие сайта видимо считают излишним.

Я бы понял такой подход, если бы мы жили в какой-нибудь тоталитарной западной стране, где заставляют прививаться насилием и угрозами. Но мы-то живём в России, у нас свобода. У государства нет иного выбора, кроме как действовать убеждением. А вот с желанием говорить всерьёз, на равных, я как раз и наблюдаю большие проблемы.