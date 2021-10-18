 

Пекин опроверг информацию о запуске нового гиперзвукового оружия

18.10.2021, 15:16, Новости дня
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По его словам, это были испытания космического аппарата. Они были организованы для подтверждения технологии многоразового использования космических кораблей. Эта технология может значительно удешевить освоение космоса, отметил Лицзянь.

Он добавил, что обломки сгоревшего аппарата упали в море.

Контекст:

16 октября издание Financial Times сообщило, что в августе Китай протестировал гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом, продемонстрировав передовой космический потенциал. Источники СМИ заявляли, что китайские военные запустили ракету, которая пролетела по низкой околоземной орбите.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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