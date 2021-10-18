 

В МВД рассказали, сколько украденных автомобилей выявили на границе Украины с начала года

18.10.2021, 15:16, Новости дня
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“Пограничники эффективно противодействуют незаконному перемещению через государственную границу транспортных средств, имеющих соответствующие ограничения, проблемы с документами имеют признаки очистки или подделки VIN-кодов”, – отметили в релизе.

Пограничникам в обнаружении похищенных авто помогает база данных Интерпола.

Инфографика: mvs.gov.ua

В Украине за шесть месяцев 2021 года было угнано 1475 автомобилей, сообщил 3 сентября Telegram-канал “Опендатамедіа”. Это самый низкий показатель угонов за последние пять лет.

Количество угонов транспортных средств в Украине стало уменьшаться в 2017 году. В 2020 году их было зафиксировано 4522.

Контекст:

3 сентября 2020 года Верховная Рада приняла закон 875-IX об усилении ответственности за угон автомобиля. 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон.

“За незаконное завладение транспортным средством в Украине больше не предусмотрено наказание в виде штрафа, такие действия наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок”, – отметили в Офисе президента Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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