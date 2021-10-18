На Киевскую мэрию правоохранители давят в 10 раз чаще, чем на областные госадминистрации – Комитет избирателей Украины

“Всплеск интереса правоохранителей к столице чрезвычайно большой. Показательный пример, что в Киеве зафиксировано более 2136 процессуальных действий, тогда как в следующем городе по количеству – Одессе – в десять раз меньше, только 234”, – заявил генеральный директор КИУ Алексей Кошель.

По данным исследования, если сравнить количество судебных производств относительно КГГА и других ОГА, то почти 40% из общего количества производств касаются КГГА, а 60% – всех остальных облгосадминистраций. В частности, на Киевскую городскую госадминистрацию приходится 579 производств, а на Киевскую областную – только 84.

Инфографика: cvu.org.ua

“Здесь большой вопрос: неужели у нас земли под Киевом и имущество, которым распоряжается КОГА, гораздо дешевле, чем в самом Киеве? Ответ очевиден: нет. Почему же такая значительная разница между количеством дел на КГГА и другие обладминистрации? Потому что, согласно действующему законодательству, главой КГГА является избранный киевлянами мэр, который не подчиняется президенту, как другие главы ОГА”, – считает заместитель гендиректора КИУ Наталья Линник.

Исследование “Анализ судебных решений о проведении процессуальных действий в городских советах областных центров и областных государственных администрациях” проводилось Комитетом избирателей Украины. Для анализа были отобраны все тексты судебных производств, опубликованные Государственной судебной администрацией с 1 января 2020 года. Из них были дополнительно отобраны тексты, содержащие ссылки на 10 статей Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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