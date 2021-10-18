Первую нитку “Северного потока – 2” заполнили техническим газом – компания-оператор

4 октября “Газпром” сообщил, что начал заполнять газом первую нитку газопровода.

“На 18 октября процедура по заполнению газом первой нитки газопровода “Северный поток – 2″ была завершена. В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн м³, что обеспечивает уровень давления 103 бара в газопроводе”, – говорится в сообщении оператора.

Как пояснили в компании, этого давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа.

На второй нитке газопровода еще продолжаются пусконаладочные работы.

14 октября в РФ заявили, что “Северный поток – 2” будет готов к запуску в ближайшие дни.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено, заявила российская корпорация “Газпром” 10 сентября.

Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль говорила в сентябре, что газопровод еще не сертифицирован. Процедура предусматривает, что запуск “Северного потока – 2” должна одобрить Еврокомиссия, рассказывал председатель правления НАК “Нафтогаз України” Юрий Витренко.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая этого года глава Белого дома назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от “Газпрома” и придерживаться европейского законодательства. Генеральный директор компании “Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон заявил, что это “именно то, на чем настаивает Украина”.

В начале октября Федеральное сетевое агентство ФРГ потребовало от оператора “Северного потока – 2” подтвердить, что газопровод соответствует нормам ЕС.

Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил 15 сентября, что немецкий регулятор может выдать разрешение на запуск газопровода “Северный поток – 2” к началу 2022 года.

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