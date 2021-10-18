Врач-пульмонолог о ситуации с коронавирусом в Белоруссии: Вся страна горит красным пламенем

Согласно официальным данным, за все время в Белоруссии было выявлено почти свыше 570 тысячи случаев заражения коронавирусом. От ковида скончались 4,4 тысячи человек. Этой осенью ситуация в республике ухудшилась. Например, на прошлой неделе был суточный рекорд заболеваемости ковидом. Лишь за день было зафиксировано 2 073 случая заражения.

Белорусские врачи неустанно говорят о необходимости вакцинации. Так, пульмонолог Евгения Борисевич попросила белорусов не испытывать судьбу и возможности медучреждений, которые не такие большие, как может показаться. “Вся Белоруссия горит красным пламенем”, – написала специалист в своем инстаграм-аккаунте.

Борисевич отметила, что население республики, недостаточно информированное о препаратах для прививки, скептически относится к вакцинации. По словам врача, вакцина оправдала себя, ведь граждане, сделавшие прививку, переносят ковид значительно легче. Она также сообщила, что ранее привилась “Спутником V”, и в ноябре планирует ревакцинироваться.

Специалист сожалеет, что населению не демонстрируется ситуация с коронавирусом в Белоруссии. Она сравнила происходящее в стране с кадрами из итальянских и испанских социальных роликов, снятыми во время первой волны.