 

Россия и Иран продолжат укреплять межпарламентское сотрудничество

18.10.2021, 14:54, Разное
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Председатель иранского парламента поздравил российского коллегу с избранием на пост спикера Госдумы и пожелал успехов в работе. Володин поблагодарил Галибафа за поздравление и отметил участие парламентариев Ирана в наблюдении за выборами депутатов ГД.

Володин и Галибаф договорились, что парламентарии двух стран в ближайшее время начнут работу по наполнению повестки межпарламентской комиссии высокого уровня.

Заседание комиссии пройдет в Тегеране. Сроки законодатели двух стран согласуют дополнительно.

Спикеры отметили необходимость дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества и развития различных форматов, включая Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. Она пройдет в Москве в 2022 году.



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