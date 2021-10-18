Россия и Иран продолжат укреплять межпарламентское сотрудничество

Председатель иранского парламента поздравил российского коллегу с избранием на пост спикера Госдумы и пожелал успехов в работе. Володин поблагодарил Галибафа за поздравление и отметил участие парламентариев Ирана в наблюдении за выборами депутатов ГД.

Володин и Галибаф договорились, что парламентарии двух стран в ближайшее время начнут работу по наполнению повестки межпарламентской комиссии высокого уровня.

Заседание комиссии пройдет в Тегеране. Сроки законодатели двух стран согласуют дополнительно.

Спикеры отметили необходимость дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества и развития различных форматов, включая Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. Она пройдет в Москве в 2022 году.