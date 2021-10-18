 

Путин заявил о необходимости комплексного внедрения услуг социальной газификации

18.10.2021, 14:50, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым высказался за необходимость внедрения комплексных услуг по прокладке газовых труб и предоставления оборудования домовладениям.

«Правительство отработало этот вариант, отрабатывает, чтобы была комплексная услуга приобретения оборудования и прокладка этой трубы по территории. И если это будет унифицировано, то это будет и дешевле», – приводит его слова ТАСС.

По словам Воробьева, газификация в Московской области составляет 96%, а программа социальной газификации затрагивает 300 тысяч человек.

«В каждый населенный пункт должен не просто прийти газ, а, условно, по двум, пяти или десяти улицам, сколько их там есть, государство, то есть мы, должны сделать разводку. Вы дали срок – 18 месяцев, максимум два года. Мы этим занимаемся, открыли специальные офисы в этих населенных пунктах, и, соответственно, ты заключаешь договор, к тебе приходит газ уже в дом, ты платишь минимум 90, максимум 150 рублей, в зависимости от того, какой набор ты взял: бойлер, котел и плита или что-то одно из них», – доложил губернатор Московской области.

По его словам, жители Подмосковья очень позитивно воспринимают начало реализации этого проекта.

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства и руководством партии «Единая Россия» потребовал при реализации программы социальной газификации сдерживать рост цен на оборудование.

Напомним, 11 июня Путин подписал закон с поправками фракции ЕР о бесплатном доведении газа до участков. До этого партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан.



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