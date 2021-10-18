Суд в Москве приговорил к 12 годам колонии мужчину за обман 40 инвалидов

Замоскворецкий суд Москвы вынес решение приговорить к 12 годам колонии Валерия Перевозникова, похитившего у 40 инвалидов 179 млн рублей, информирует пресс-служба прокуратуры Москвы.

Мужчину признали виновным в мошенничестве. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Обвинительное заключение по делу утверждала Генеральная прокуратура, передает РИА Новости.

Согласно материалам дела, с 2017 по 2018 гг. Перевозников обманул и завладел денежными средствами 40 инвалидов на сумму 179 млн рублей. Он заключал договоры на изготовление протезов, обязательства не исполнял, но забирал полную сумму.

Мужчина ранее уже был лишен свободы за подобное мошенничество, в том числе жертвой стала чемпионка паралимпийской сборной РФ по волейболу.

Ранее по делу о мошенничестве были задержаны два медработника и их посредники. Одни оформляли поддельные справки о вакцинации, а другие занимались поиском покупателей в интернете.