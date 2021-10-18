Родственникам проживающих в РФ иностранцев разрешили въезд в страну

В Россию разрешили въезд родственникам иностранных граждан, проживающих в стране, при предъявлении документа, доказывающего степень родства, сообщили в консульском департаменте МИД России.

«Антиковидный» запрет на въезд на территорию Российской Федерации более не распространяется на членов семей иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (т.е. имеющих вид на жительство в России). К членам семьи относятся супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные, опекуны и попечители», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что «въезд указанных лиц на территорию Российской Федерации возможен при предъявлении ими копии документа, подтверждающего степень родства (свидетельство о браке, рождении и т.д.) или установление опеки (попечительства)».

До этого в Россию могли въехать только члены семей российских граждан.