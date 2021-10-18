Гела Месхи признался в любви актрисе Екатерине Климовой

Актер Гела Месхи признался в любви своей бывшей жене Екатерине Климовой. Ему ради общего дочери удалось сохранить довольно теплые отношения с коллегой по цеху.

Гела Месхи в социальной сети Instagram поделился трогательными семейными фотографиями. На них также присутствовала Екатерина Климова. Месхи в описании к публикации написал: «Люблю». После развода Месхи продолжает принимать участие в воспитании дочери Беллы. Недавно экс-супруги воссоединились, чтобы отметить день рождения девочки. Ей уже исполнилось шесть лет. Мероприятие прошло в одном ресторанов в Москве. Опубликованные кадры очень понравились пользователям Сети.

Напомним, что Месхи и Климова познакомились на съемках одного из фильмов. Актер сразу же влюбился в коллегу по цеху. После возвращения на родину он понял, что не может жить без нее. На тот момент у Климовой уже было трое детей. Актриса стала матерью в четвертый раз, родив Месхи дочь Беллу.

Пара оформила отношения летом 2015 года. Общий ребенок у них появился через три месяца после свадьбы. В 2019 году Екатерина Климова подала на развод. Сейчас актриса предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Однако ходят слухи, что она состоит в новых отношениях.