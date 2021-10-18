США доставили вторую партию технической помощи для армии Украины

Это уже вторая партия техпомощи США, предназначенная для нужд Вооруженных сил Украины и поставляемая в рамках договоренностей, которые были достигнуты во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. Первая партия, которая включала медицинское имущество, вооружение, боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения, прибыла 10 октября.

В ближайшее время ожидается поступление еще одной – третьей – партии груза от правительства Соединенных Штатов Америки.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/4593257684070034

Контекст:

В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в США правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.

В документе также говорилось, что американская помощь будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, “которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии”.

Кроме того, в оборонном бюджете США на 2021 год предусмотрено $250 млн военной помощи Украине.

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