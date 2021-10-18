В Херсоне больницы почти на 100% заполнены пациентами с COVID-19 – мэрия

“Проводится госпитализация в ближайшие больницы, в частности в городе Олешки. Сейчас отрабатывается вариант Белозерской районной больницы”, – сказал чиновник.

Он попросил с пониманием отнестись к ситуации, когда жителей Херсона госпитализируют в районные больницы

“Мы стараемся максимально быстро выписывать тех, кто выздоровел, но количество мест ограничено”, – пояснил Головня.

По его словам, за минувшие выходные в Херсоне COVID-19 выявили у более 1,5 тыс. горожан, 41 человек умер.

https://www.facebook.com/khersoncouncil/videos/204923055081042/

По данным Херсонской областной госадминистрации, с начала эпидемии коронавируса в Херсонской области выявили 51,5 тыс. случаев COVID-19, умерло 1 605 человек.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Херсонская область с 15 октября находится в “красной” зоне эпидемической опасности по индикаторным показателям Минздрава.

По состоянию на 18 октября в Украине подтвердили 2,6 млн случаев COVID-19, 17 октября заболели 9524 человека.

—