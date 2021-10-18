 

Трэвис Баркер сделал предложение Кортни Кардашян на берегу океана в окружении роз и свечей. Фото

18.10.2021, 14:22, Новости дня
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Издание отмечает, что избранник модели сделал ей предложение на берегу океана в Монтесито (Калифорния, США).

18 октября Кортни Кардашян разместила в Instagram снимки, на которых запечатлена в объятиях своего избранника. Фото пары сделаны на берегу океана. Влюбленные позируют, стоя в кругу из роз и свечей.

“Навсегда”, – подписала снимки модель.

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Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

Контекст:

Кортни Кардашян в течение девяти лет состояла в отношениях с бизнесменом Скоттом Дисиком. Они разошлись в 2015 году. В гражданском браке у пары родилось трое детей: Мейсон (2009), Пенелопа (2012) и Рейн (2014).

В январе 2021 года стало известно, что Кардашян встречается с Баркером. В апреле пара вместе проводила отпуск.

У Кортни Кардашян есть родные сестры Ким, Хлои и брат Роб, а также единоутробные сестры Кендалл и Кайли Дженнер. Их мать – американская бизнесвумен Крис Дженнер.

Сводные братья Бартон Дженнер, Брендон Дженнер и Броуди Дженнер, а также сводная сестра Кейси Дженнер – дети второго мужа Крис Дженнер Брюса Дженнера от предыдущих браков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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