“Попа не очень”: в Сеть слили голое фото оставившего Лазарева Малиновского

На кадрах артист показан со спины. Съемка сделана во время отдыха на море. На фотографиях Алекс стоит по ягодицы в воде. Лицо знаменитости скрывают очки. Интересно, что телеса друга певца не очень пришлась по вкусу поклонникам.

На форуме baginya.org они с юмором раскритиковали пятую точку Малиновского. “Что-то попа не очень”, — написал один из фолловеров. Другой назвал артиста Афродитой, поскольку тот выходит из морской пены.

Напомним, уже некоторое время в Сети и СМИ ходят слухи о внушительном мужском достоинстве Малиновского. Якобы оно составляет аж 27 сантиметров. Сам друг Сергея Лазарева только отшучивается, когда ему задают пикантные вопросы.

Напомним, почти весь этот год певец с другом провели вместе. Артисты примерно месяц отдыхали на Бали, были в Мексике и Майами. Но в конце лета Сергей Лазарев оставил товарища и увез детей в Турцию. Через время и Алекс Малиновский покинул Россию, сейчас он находится в Таиланде.

Как писали “Дни.ру”, ранее поклонники обратили внимание, что Сергей Лазарев впал в депрессивное состояние после отъезда приятеля. Певец опубликовал в своем блоге осеннее фото с лирической подписью.