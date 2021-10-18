Прокуратура Москвы представила портрет типичного преступника

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18.10.2021, 14:02, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБольшинство преступлений в Москве совершают мужчины 30-49 лет без постоянного источника дохода, сообщили в столичном надзорном ведомстве.

«Подавляющее большинство преступлений совершено мужчинами. Возраст лиц – от 30 до 49 лет, не имеющий постоянного источника дохода, образование среднее (общее и профессиональное)», – передает РИА Новости сообщение прокуратуры.

По информации ведомства, за девять месяцев в Москве было совершено 107,4 тыс. преступлений, что на 2,4% ниже аналогичного уровня 2020 года.

Больше всего преступлений за девять месяцев, отмечают в прокуратуре, было совершено в Центральном, Восточном и Юго-Восточном административных округах. Меньше всего – на Северо-Западе, в новой Москве и Зеленограде.

Ранее в Москве за полгода резко сократилось число ДТП с пьяными водителями.



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