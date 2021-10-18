 

Директор школы в Пермском крае рассказала об открывшем стрельбу ученике

18.10.2021, 14:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУченик, устроивший стрельбу в одной из школ Пермского края, всегда был спокойным и хорошо учился, избежать трагедии удалось благодаря работе педагогов, рассказала директор учебного заведения Галина Зайцева.

«Школа и поселок у нас небольшой, поэтому всех детей учительский коллектив знает. И думаю, благодаря этому и благодаря работе коллектива получилось найти подход к ребенку, поговорить с ним и договориться, чтобы он отдал оружие», – рассказала она в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале «Большая П».

По словам директора, шестиклассник никогда не вызывал никаких подозрений. «Ребенок спокойный, хорошо учится. В данное время в школе работают службы, ведут расследование», – добавила Зайцева.

Напомним, в понедельник ученик шестого класса устроил стрельбу в школе в поселке Сарс в Пермском крае. Он произвел два выстрела из оружия в стену и потолок. Подросток задержан, шестиклассника обезвредил директор школы, уговорив отдать ему оружие. Устанавливаются мотивы поступка школьника и источник приобретения оружия. Источник уточнил, что стрелявшего в пермской школе ученика не привлекут к уголовной ответственности. Один ребенок попал в больницу в удовлетворительном состоянии с небольшими ссадинами. 

Шестиклассник рассказал полицейским, что ночью «голоса посоветовали» ему совершить расправу над одноклассницей, которая якобы издевалась над ним. Он признался, что украл ружье у отца.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о халатности и оказанию небезопасных услуг после стрельбы в школе в Пермском крае.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.01 / В “Роскосмосе” рассказали о подготовке российской лунной миссии

23.10 / “Декоммунизация” памятника “Родина-мать” в Киеве может стоить несколько миллионов гривен – глава Института нацпамяти

22.07 / Кулеба высказал претензии к сделке США и ФРГ по «Северному потоку – 2»

07.08 / Замглавы МВД Павличенко: Количество обращений по поводу домашнего насилия в Украине выросло с 68 тыс. за первое полугодие прошлого года до 101 тыс. в этом году

15.02 / В Казахстане в ДТП со стоящим на обочине грузовиком погибли семь человек

02.07 / На Волге под Саратовом произошел крупный разлив нефти

11.05 / В компании Intel представили 11-е поколение процессоров Core

09.09 / Богдан рассказал о первом разговоре Зеленского и Путина

15.07 / Между протестующими и полицией в Иерусалиме произошли столкновения

25.07 / Олимпийский скандал. Южнокорейский телеканал на открытии Олимпиады представил Украину фотографией Чернобыля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика