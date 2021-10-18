Россия не позвала представителей сил сопротивления из Панджшера на встречу в Москву

Россия не приглашала на встречу в «Московском формате» по Афганистану представителей сил сопротивления из Панджшера, сообщил спецпредставитель президента, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Только талибов», – передает РИА Новости ответ Кабулова на соответствующий вопрос.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что РФ ожидает от США подтверждения участия спецпредставителя американского президента Залмая Халилзада во встречах «расширенной тройки» и «московского формата» по Афганистану, которые пройдут 19 и 20 октября в Москве.

Позже талибы* (движение «Талибан*» запрещено в России) подтвердили свое участие во встрече в московском формате по Афганистану. До этого сообщалось, что президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с талибами.

Россия заявила о готовности возобновить «московский формат» по Афганистану. В «московском формате» участвуют все пять центральноазиатских государств, Китай, Пакистан, Индия, США, Иран, РФ и афганские конфликтующие стороны.

Напомним, ранее в понедельник Иран подтвердил участие в переговорах в московском формате по Афганистану.