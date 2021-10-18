За «пятерки» билеты в цирк

Российская государственная цирковая компания объявила уникальную акцию «Цирк – отличникам». Посетить цирковые шоу смогут особо отличившиеся школьники, которые покажут отличные результаты в учебе за первое полугодие и за целый учебный год. Такие поощрения должны положительно сказаться на уровне успеваемости школьников.

Свое мнение по вопросу проведения данной акции высказал генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков. Он считает, что посещение учебных мероприятий является серьезной работой для школьников. Эта акция – вклад в будущее страны, основа для развития творческого потенциала детей и их культуры. Для мотивации самых трудолюбивых было решено предоставлять билеты на цирковые представления.

Условия данной акции следующие – нужно быть школьником с 1 по 7 класс и иметь отличные оценки по предметам за соответствующий период. После чего подать заявку от школы и получить сертификат “Билет отличника”. Отличившиеся лица получат бесплатные билеты в цирк своего региона.

Трудиться и зарабатывать «пятерки» нужно начинать как можно скорее, поскольку по итогам первого полугодия уже будут дарить пригласительные билеты, которые можно использовать в новогодние каникулы. Следующий этап Росгосцирк будет осуществлять уже по итогам учебного года, то есть летом 2022 года.