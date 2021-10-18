 

Риск умереть от штамма “Дельта” у невакцинированных в 11 раз выше – исследование

18.10.2021, 13:28, Новости дня
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По информации, полученной из 16 штатов США в августе 2021 года, у непривитых людей риск заражения COVID-19 в шесть раз выше, а риск смерти от коронавируса – в 11 раз выше, чем у вакцинированных.

При этом уровень смертности от коронавируса был выше среди невакцинированного населения в каждой возрастной группе.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией. 

Штамм “Дельта” впервые был обнаружен осенью 2020 года в Индии, впоследствии быстро распространился в других странах. Главное отличие штамма от “классического” варианта коронавируса – более высокая заразность и тяжелое течение болезни. В частности, ВОЗ предупреждала, что штамм “Дельта“ становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку.

На 18 октября в США зафиксировано 44,4 млн случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 22 152 человека. Общее число умерших от коронавируса превысило 715 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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