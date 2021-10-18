 

Детей в оккупированном Крыму с младших классов воспитывают с военным уклоном и учат обращаться с тяжелым вооружением – прокуратура

18.10.2021, 13:28, Новости дня
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Он подчеркнул, что на оккупированном полуострове происходит милитаризация детей.

“Воспитание детей в Крыму с младших классов осуществляется с военным уклоном. Дети с начальной и средней школы, кроме пропагандистского воспитания в стиле “отдать жизнь за родину”, обучаются обращаться с оружием, и не только со стрелковым, но и взрывными устройствами, с разного рода тяжелым вооружением”, – сказал прокурор.

Он сообщил, что в связи с этим кейсом украинская прокуратура Крыма объявила о подозрении двум лицам – руководителям объединения “Юнармия”, которое является общественным подразделением министерства обороны России и отвечает за милитаризованное воспитание детей в Крыму. 

Контекст:

Весной 2014 года после незаконного референдума Россия оккупировала украинский полуостров Крым. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В августе 2020 года первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова говорила, что главной угрозой для оккупированного полуострова является российская милитаризация.

В декабре 2020 года эксперт по международному морскому праву Богдан Устименко утверждал, что российское ядерное оружие уже находится в Крыму.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 14 января 2021 года отмечал, что НАТО следит за военным присутствием России в регионе Черного моря и оккупированном Крыму и обеспокоен его расширением.

24 января украинская разведка сообщила, что Россия восстанавливает в Крыму ядерную инфраструктуру.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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