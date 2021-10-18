Лукашенко назвал дату новых протестов в Белоруссии

В понедельник, 18 октября, Александр Лукашенко во время рассмотрения кадровых вопросов в системе госбезопаности заявил, что Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, поскольку нацелился на смену власти в республике. По слова президента, нельзя допустить уничтожение независимости государства.

Лукашенко рассказал, что западные политики, желая осуществить задуманное, вводят санкции, финансируют протесты и экстремизм, готовят боевиков. Глава государства отметил, что в Белоруссии об этом не просто знают, а работают с этим. Президент призвал руководство КГБ “помнить, понимать и ощущать” действия Запада каждый день, пишет РИА ФАН.

Также Лукашенко подчеркнул, что ситуация по-прежнему напряженная. По его мнению, новые попытки революции в Белоруссии могут быть предприняты в начале следующего года. Мол, это произойдет, когда в стране будет проходить референдум по новой Конституции.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил необходимость возведения забора на границе с Белоруссией. По его словам, ограждение защитит от миграционного шантажа со стороны Александра Лукашенко и его российского коллеги Владимира Путина.