 

Газпром не стал бронировать допмощности для транзита газа через Украину в ноябре

18.10.2021, 13:08, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГазпром не стал бронировать дополнительный объем транспортных мощностей для транзита газа через Украину на ноябрь, свидетельствуют данные платформы RBP.

Всего на аукционе предлагалось забронировать на ноябрь «твердые» мощности газотранспортной системы (ГТС) Украины в объеме 9,8 млн кубометров в сутки, однако предложение осталось невостребованным, передает ТАСС. 

Торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд кубометров на год (порядка 109,5 млн кубометров в сутки).

Также Газпром забронировал на ноябрь лишь 31,4 млн кубометров в сутки из предложенных на аукционе 89 млн кубометров в сутки мощностей по прокачке газа по трубопроводу Ямал – Европа через Польшу.

Ранее представитель Госдепа США Амос Хохштейн потребовал от РФ увеличить поставки газа в Европу через Украину.

Напомним, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ. 20 сентября Газпром отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину.



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