Экс-глава Пентагона заявил об ошибках в обучении афганской армии

Бывший глава Пентагона Роберт Гейтс перечислил грубые ошибки, допущенные США во время обучения афганских военных.

«Я думаю, что мы создали афганскую армию по своему образу и подобию. Тому, который требовал гораздо более сложной логистики, содержания и поддержки, чем, скажем, «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ)», – сказал Гейтс в интервью программе 60 Minutes, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что вместо легкой и оперативной армии, как у талибов, США создали в Афганистане вооруженные силы, требующие тяжелого материально-технического обеспечения. Американские солдаты научили афганцев читать, чтобы те могли использовать сложное оборудование.

По словам Гейтса, если добавить еще и коррупцию в высшем военном руководстве, то нет ничего удивительно в том, что афганская армия развалилась.

Решение властей США вывести армию из Афганистана подвергалось критике как со стороны местных политиков, так и союзников.

В начале августа талибы начали наступление на столицу Афганистана, а 15 августа вошли в Кабул и заявили, что война окончена. Американские солдаты покинули аэропорт в ночь на 31 августа, положив конец военному присутствию на протяжении 20 лет.

Ранее сообщалось, что делегация талибов готова прибыть в Москву для проведения переговоров с высокопоставленными российскими лицами по поводу развития ситуации в Афганистане.