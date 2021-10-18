Электронные паспорта решили испробовать в трех регионах до конца 2022 года
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Электронные паспорта в РФ до конца следующего года начнут действовать в трех российских регионах, рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике.
«Я очень надеюсь, что до конца следующего года в трех субъектах РФ мы сможем уже начать выдавать новый паспорт в этих двух видах, взаимосвязанных между собой», – цитирует министра ТАСС.
Ранее в Минцифре прокомментировали отмену бумажных паспортов, их сменят смарт-карты. Обязательного требования менять документы не будет.
«В РФ не планируется обязательная смена бумажных паспортов на смарт-карты», – заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
Внутри есть согласованная позиция, обязательным это не будет, подчеркнул глава ведомства.
Ранее власти планировали запустить процедуру смены бумажных паспортов на электронные до конца 2021 года.
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