Электронные паспорта решили испробовать в трех регионах до конца 2022 года

Электронные паспорта в РФ до конца следующего года начнут действовать в трех российских регионах, рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике.

«Я очень надеюсь, что до конца следующего года в трех субъектах РФ мы сможем уже начать выдавать новый паспорт в этих двух видах, взаимосвязанных между собой», – цитирует министра ТАСС.

Ранее в Минцифре прокомментировали отмену бумажных паспортов, их сменят смарт-карты. Обязательного требования менять документы не будет.

«В РФ не планируется обязательная смена бумажных паспортов на смарт-карты», – заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Внутри есть согласованная позиция, обязательным это не будет, подчеркнул глава ведомства.

Ранее власти планировали запустить процедуру смены бумажных паспортов на электронные до конца 2021 года.