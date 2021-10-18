Скандалы: «Кемеровские» догнали «ореховских»

Как в Москве судят группировку, входившую в одно из крупнейших преступных сообществ

В Московском областном суде после растянувшейся фактически на год процедуры отбора присяжных начался процесс по делу предполагаемых участников группировки, в свое время созданной из выходцев города Кемерово. Она, по данным правоохранительных органов, входила в ореховское организованное преступное сообщество (ОПС), заслужившее репутацию одного из самых кровавых в России в новейшей истории.

«Кемеровские» базировались в подмосковном Одинцово и подчинялись лично одному из лидеров «ореховских» Дмитрию Белкину (Белок). Им удалось не только уцелеть при разгроме ОПС в начале 2000-х, но и пополниться новобранцами и продолжать жить на доходы от крупнейшего в подмосковном городе рынка. Почти все преступления, инкриминированные кемеровской группировке, связаны с борьбой за контроль над этим торговым предприятием. «Ореховские» в большинстве своем уже осуждены.

Материалы уголовного дела поступили в Мособлсуд год назад, однако из-за многочисленных процессуальных вопросов, которые пришлось решить, в том числе трудностей с отбором присяжных, рассмотрение дела началось лишь недавно. На процессе пока успели зачитать обвинительное заключение и приступить к допросу свидетелей обвинения. По данным “Ъ”, среди них перед присяжными выступит и один из главарей ореховского ОПС Сергей Буторин (Ося), осужденный ранее на пожизненное заключение за организацию многочисленных убийств.

На скамье подсудимых оказались уроженцы Кемерово Сергей Фролов (Болтон), Владимир Гольчевский, Станислав Пушкарев, а также Беслан Асакаев, Сулейман Виситов, Анзор Догушев, Гарник Саркисян и Аслан Сулейманов. Всем им следствие инкриминировало участие в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), бандитизм (ст. 209 УК РФ), убийства и покушения (ст. 105 УК РФ), а также незаконный оборот оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ).

«Кемеровские», по версии следствия, совершили 14 убийств и 8 покушений.

Причем бандитов сотрудники правоохранительных органов при непосредственном участии спецназа задержали в то время, когда «кемеровские» занимались подготовкой очередного покушения на владельца одинцовского рынка Сергея Журбу. Согласно материалам расследования, участники группировки намеревались сжечь бизнесмена в его собственной машине, выстрелив в бронированный джип из гранатомета РПГ-7.

Как ранее сообщал “Ъ”, своих земляков из Кемерово в начале 90-х в подмосковное Одинцово перетянул боевик ореховской группировки Олег Пронин (Капоне). Этот подмосковный город пытался взять под свой контроль один из главарей «ореховских» Дмитрий Белкин (Белок). Последнему требовались боевики для участия в криминальных разборках. Главной целью Белка в то время являлось устранение конкурентов и подчинение себе финансовых потоков с городского рынка — одного из крупнейших в Московской области на тот момент. Капоне же со своими земляками — ветераном войны в Афганистане десантником Игорем Сосновским (Чипит) и его приятелем Сергеем Фроловым (Болтон) — и стали, по материалам правоохранителей, исполнителями приказов Белка, в том числе и касавшихся зачистки его собственной группировки от нежелательных участников. Так, например, по приказу главаря были убиты члены банды Владимир Пригода и Евгений Воскобойников.

«Кемеровские», которые, по данным силовиков, занимались у «ореховских» исключительно убийствами, должны были поддерживать спортивную форму и тренироваться с оружием. При этом они были обособлены от других членов ОПС и поэтому большинство «ореховских» даже не знали их в лицо. А сам Белок очень гордился преданной ему лично группой киллеров, уверяя, что «они могут все».

Интересно, что с «кемеровских» и начался разгром «ореховских».

В 1998 году Капоне по приказу Белка в закрытом военном городке Власиха застрелил следователя Юрия Керезя, который вел первое дело в отношении банды. Причем члены группировки предлагали следователю $1 млн за закрытие дела, но тот отказался. На раскрытие этого убийства были брошены лучшие следственные и оперативные кадры, и вскоре «ореховская» банда практически в полном составе оказалась в СИЗО. Однако Белок с фальшивым паспортом ускользнул и скрылся в Европе, а «кемеровские», тоже с документами на другие фамилии, начали жить на нелегальном положении и даже вербовать новых членов — в основном выходцев с Северного Кавказа. Среди них оказался, например, бывший боец чеченского ОМОНа Беслан Асакаев.

Задержание Белка в Мадриде в 2011 году, его экстрадиция в Россию и последовавшее пожизненное заключение (Капоне получил 24 года колонии) не успокоили остававшихся на свободе бандитов. Как установило следствие, в это время непосредственное руководство «кемеровскими» по указанию Белка взял на себя его одноклассник Владислав Макаров. Бывший оперативник РУБОПа и боец СОБРа, награжденный за операцию в Первомайском орденом Мужества, он консультировал новых коллег по поводу тактики оперативных служб, показывал, как вести слежку, умел сам не попадаться в поле зрения видеокамер и уходить с места преступления незамеченным. При этом бандиты располагали серьезными средствами: в учредителях местного рынка, преобразованного в «Одинцовское подворье», значилась компания, владельцами которой являлись мать и жена Белка. За счет этого «кемеровские» и получали порядка $2–3 тыс. в месяц каждый, не считая премий.

Совладелец «Подворья» Сергей Журба некоторое время назад попытался выдавить бандитов с рынка, в результате на него и его адвокатов началась настоящая охота. Первое покушение было совершено в 2010 году, когда джип бизнесмена Чипит и Болтон изрешетили из двух автоматов Калашникова. Господин Журба чудом выжил, но погибли его водитель и случайно оказавшийся на месте стрельбы сторож. Бизнесмен после этого передвигался только на бронированных автомобилях, но и это не уберегло его от пули. В 2014 году он был тяжело ранен выстрелом из снайперской винтовки. Стрелком, по версии следствия, являлся господин Асакаев.

После этой неудачи бандиты и решили действовать наверняка, выстрелом из гранатомета взорвав автомобиль вместе с пассажирами на Рублевском шоссе. Причем для слежки за джипом господина Журбы и осуществления покушения планировалось использовать дрон, который управлялся с помощью очков дополненной реальности. Дрон, а также велосипеды, на которых преступники планировали скрыться, уже были куплены, но арест в 2015 году Сергея Фролова и Игоря Сосновского (последний числился в розыске 17 лет) сорвал преступный план.

Сосновский признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, благодаря чему следствие узнало не только состав ОПГ, но и подробности совершенных ее участниками преступлений.

Все члены «кемеровской» бригады были арестованы, лишь экс-оперативник Макаров до сих пор находится в розыске.

Помимо серии покушений на совладельца «Одинцовского подворья» подсудимым инкриминируется убийства его водителя Алексея Захарова, адвоката Татьяны Акимцевой вместе с ее шофером, расстрел замдиректора рынка по юридическим вопросам Виталия Моисеева и его жены Елены, а также другие особо тяжкие преступления. Никто из подсудимых вину не признает.

Стоит отметить, что Игорь Сосновский уже приговорен к 18 годам 9 месяцам колонии. Планируется, что он, так же, как и бывший главарь «ореховских» Буторин, выступит в качестве свидетеля на начавшемся процессе.

Владислав Трифонов