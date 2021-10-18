Скандалы: Гены берут свое

Сын вице-премьера Марата Хуснуллина занялся сельскохозяйственным бизнесом, открыв агрохолдинг «Чистополье» в Татарстане с более 20 тыс. га земель и молочной фермой на 1 тыс. голов

Альберт Хуснуллин, сын вице-премьера Марата Хуснуллина, занялся сельскохозяйственным бизнесом. Он начал создавать новый агрохолдинг «Чистополье» в Татарстане, куда уже вошли хозяйства с более 20 тыс. га земель, а также молочная ферма на 1 тыс. голов. Регион находится в зоне рискованного земледелия, однако, по словам экспертов, там можно выстроить многопрофильный агробизнес, ориентированный на внутренних потребителей.

“Ъ” обнаружил в ЕГРЮЛ, что Альберт Хуснуллин, сын вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, владеет АО «Холдинговая компания «Чистополье»» в Татарстане. Эта компания контролирует ООО «Рыбно-слободское ХПП», по адресу которого находится элеватор емкостью 26,5 тыс. тонн зерна с возможностью погрузки барж по 2–5 тыс. тонн на берегу Камы. Кроме того, Альберт Хуснуллин выступает инвестором агрофирмы «Чистопольская», которая выращивает зерновые на около 19 тыс. га, говорится в материалах минсельхозпрода Татарстана. «Чистопольская», в свою очередь, управляет ООО «Агрораздолье», которое обрабатывает около 3 тыс. га, и ООО «Молко» — молочной фермой на 1 тыс. голов, знают два местных чиновника. Гендиректор холдинговой компании «Чистополье» Гумер Закиров не ответил на звонки и сообщения “Ъ”. Связаться с Альбертом Хуснуллиным не удалось.

По словам источников “Ъ” в отрасли, сельскохозяйственные активы в Татарстане довольно часто меняют владельцев, поэтому отследить прежних собственников хозяйств бывает сложно. Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что Татарстан — довольно закрытый регион, где рынок сельхозземли плохо развит. Теоретически стоимость пашни здесь можно оценить исходя из цен в соседних субъектах РФ, где сельхозземля стоит от 30 тыс. до 50 тыс. руб. за 1 га, говорит он.

Таким образом, стоимость известных растениеводческих хозяйств «Чистополья» можно оценить в диапазоне от 660 млн руб. до 1,1 млрд руб.

В АПК Татарстана уже есть крупные игроки. По данным BEFL, под контролем агрохолдинга «Ак Барс» на май 2021 года было 354 тыс. га земель, а холдинг «Агросила» управлял 330 тыс. га. Это соответствует 11-й и 12-й строчкам в рейтинге крупнейших российских владельцев сельхозземли. «Ак Барс» и «Агросила» также занимаются производством молока, мяса, сахара.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что в Татарстане можно построить многопрофильный агрохолдинг, ориентированный на внутреннего потребителя. По его словам, в регионе в основном выращивают фуражную пшеницу и ячмень, а экспортируют минимальные объемы зерна. Например, ячмень можно поставлять в Иран.

Среди плюсов территории господин Рылько называет наличие квалифицированной рабочей силы, а к недостаткам относит не самый благоприятный климат.

Как отмечает Андрей Сизов, в этом году Татарстан наряду с Оренбургской областью стал одним из самых пострадавших от непогоды регионов, что сказалось на урожае озимых и яровых культур. По данным «Совэкона», в Поволжье на начало октября засеяно на 0,7 млн га меньше, чем в 2020 году. Господин Сизов добавляет, что падение доходов аграриев из-за экспортных пошлин и роста себестоимости производства зерна могут сделать растениеводство в Поволжье нерентабельным, поэтому для инвесторов в регионе более интересными могут стать вложения в животноводство.

Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов говорит, что молочная ферма на 1 тыс. голов — крупная по меркам Татарстана. По его оценкам, в год здесь можно производить 7–8 тыс. тонн молока, что в текущих ценах эквивалентно 210–240 млн руб. выручки. По словам господина Белова, в Татарстане есть и собственные переработчики молока, но регион также известен как поставщик сырья для молочных заводов соседних субъектов страны. Андрей Сизов добавляет, что для Татарстана характерно вмешательство властей в местный агробизнес, с другой стороны, местные чиновники и более активно поддерживают сельское хозяйство.

Анатолий Костырев