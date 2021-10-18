 

В ходе кампании по борьбе с мусором самарские коммунальщики снесли казачью станицу

18.10.2021, 12:51, Разное
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Самарская служба коммунальных сетей сообщила об успешном завершении месячника по борьбе с антропогенными загрязнениями на территории области. В ходе кампании было ликвидировано несколько незаконных свалок твердых бытовых отходов в пригородной зоне, а также казачья станица Запойная.

«Давайте помнить о мировых трендах. Зеленая энергетика, уменьшение выбросов, вы все и так прекрасно в курсе. Замечу, углеродный след казака превышает все разумные пределы. Ордена, холодное оружие, стеклотара – изготовление всего этого добра и невозможность нормальной утилизации наносит колоссальный ущерб окружающей среде. Я уже молчу про вредоносность выхлопа, отравляющего жизнь простым людям ежедневно. Надеюсь, после реабилитации они смогут занять достойное место в обществе», – заявил глава самарских коммунальщиков Игорь Шашкин.

Известно, что жители Самары высоко оценили усилия коммунальных служб по борьбе с мусором, поэтому в следующем году на экологические мероприятия в регионе будет выделено и освоено больше бюджетных средств. Жители станицы Запойная после тщательной санитарной обработки и двухнедельного отдыха во вновь отрытых городских вытрезвительных учреждениях, будут использованы на первом этапе строительства новых сибирских городов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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