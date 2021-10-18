Названы самые вредные продукты на завтрак

Диетологи назвали самые вредные продукты на завтрак. Среди них оказались круассаны, шоколад, некоторые виды сыров.

В современном мире люди зачастую не успевают завтракать. Однако этот прием пищи является одним из самых важных. Некоторые предпочитают выпить чай или же кофе, а также съесть круассан. Однако это выпечка может быть очень вредной из-за наличия в ней быстрых углеводов. Организм насыщается только на короткое время, поэтому очень скоро захочется есть.

Не нужно есть конфеты и шоколад, поскольку эти продукты повышают уровень сахара в крови. Полученная организмом энергия сохранится на короткий период времени. Если человек любит шоколад, то рекомендуется отдать предпочтение его горькому варианту. Заменить этот вариант завтрака можно творогом с медом.

Многие, пытаясь быстро приготовить завтрак, заливают хлопья молоком. В них содержится очень много различных добавок. На заметку стоит взять шоколадную овсянку. С вечера хлопья нужно залить молоком, добавить какао, творог и мед. Заготовка должна стоять всю ночь, а утром ее можно есть. Этот завтрак является очень питательным.

Не рекомендуется есть каши быстрого приготовления. В этих продуктах нет так таковой клетчатки. К тому же в готовых смесях содержится множество химических добавок и сахара.

Если говорить об омлете с беконом, то в нем содержится большое количество жира. Он усваивается организмом очень плохо. Заменить стоит только ингредиенты. Например, вместо бекона можно положить курицу и тертый сыр.

Вредной на завтрак является творожная масса. В список запретных продуктов попал и плавленый сыр. В первой содержится много ароматизаторов и сахара, пишет портал Nation News.