Опять стрельба в школе – Личное мнение

Сегодня с утра в Пермском крае опять чуть не случилась трагедия. Мальчик взял у отца винтовку и пришёл в школу.

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По предварительной версии 12-летний школьник конфликтовал с одноклассницей. Да-да, правильно — с девочкой.

Закончилось, к счастью, почти без пострадавших. Прозвучало несколько выстрелов, а сам подросток кричал: «В меня вселился Бог!».

От выстрела разлетелось стекло, которым порезало ногу школьнику, поднимавшемуся по лестнице. На шум вышла директриса и уговорила стрелявшего успокоиться.



Фото: Соцсети

Отец несостоявшегося убийцы не живёт с семьёй. Сын играет в танки, молодёжь спивается. Ключи от сейфа с оружием были тоже почему-то в доме, где не живёт мужчина.

В общем, картина ясная — всё, как у многих.

Мальчика обидела одноклассница — допускаю, что такое возможно. Он берёт ключи, открывает сейф, заряжает винтовку и идёт мстить.

Нам сейчас снова расскажут про ужесточение ответственности за нарушения при хранении оружия. Про компьютерные игры, которые, по мнению государственных пропагандистов, во всём виноваты.

Но давайте честно спросим: как опять школьник пронёс в образовательное учреждение оружие? Сайга — не бутерброд, её в карман не спрячешь.

То есть, после всех этих ужасных трагедий в Керчи, в Казани и в той же Перми, образовательные учреждения всё так же находятся без должной охраны.

Хорошо, что в этот раз закончилось без жертв. Сложится ли всё так удачно в следующий?

Сомневаюсь.

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