 

В Минздраве готовят перечень противопоказаний к COVID-вакцинации

18.10.2021, 12:34, Новости дня
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По его словам, сейчас завершается проработка полного перечня постоянных или временных противопоказаний к вакцинации.

“Надеемся, что на этой неделе этот перечень будет уже официально обнародован. Он не будет утверждаться постановлением Кабмина, это будет разъяснение и также будет рекомендован формат справки для выдачи”, – заявил Кузин.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В Украине хотя бы одной дозой вакцины привились почти 8 млн человек.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были не привиты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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