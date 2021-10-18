Стефанчук рассказал, когда подпишет закон о деолигархизации

“Их 12. После того, как мы расмотрим их, комитет будет готовить законопроект на подпись. После того как я увижу текст, который придет, будет принято решение, что делать дальше”, – отметил спикер.

По словам Стефанчука, закон может быть подписан и направлен на подпись президенту или, если в нем будут найдены противоречия, документ доработают. Он сослался на 131 статью регламента, который позволяет это сделать.

“Его переголосовывать не нужно, голосуется только одна несогласованность и после этого он направляется президенту на подпись. Поэтому в зависимости от того, какой результат завтра будет после отмены 12 постановлений, я увижу, какая судьба этого законопроекта”, – уточнил глава Рады.

Стефанчук прокомментировал слова экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова о том, что только он может подписать закон об олигархах.

“Что кассается информации о том, что подписывать может только глава Рады, при котором принимался законопроект, мне кажется, что она не соответствует действительности. Ни одна статья регламента, ни одна статья Конституции Украины не предусматривает именно такой порядок. И это абсолютно логично, потому что глава ВР – это просто должность, которая должна иметь преемственность. В некоторых странах были случаи, когда со спикером что-то случалось. По этой логике, данный законопроект вообще не должен был подписан”, – сказал Стефанчук.

Разумков 17 октября заявил, что именно он должен подписать закон об олигархах.

“Его должен подписывать я. Глава Верховной Рады, согласно решению Конституционного Суда, подписывает законопроект, свидетельствуя, что это именно тот текст законопроекта, который был принят в стенах Верховной Рады в тот или иной день, когда он голосовался. На момент рассмотрения законопроекта №5599, так называемого закона об олигархах, главой Верховной Рады был ваш покорный слуга”, – сказал он.

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

Голосуя за законопроект о деолигархизации во втором чтении, народные депутаты учли три поправки, которые противоречат друг другу, заявлял глава фракции “Голос” Ярослав Железняк. Они касаются того, какой орган должен определять олигархов, говорил нардеп. В частности, одна из поправок авторства Разумкова предлагала, что определять олигархов должен не Совет национальной безопасности и обороны Украины, как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

Разумков также утверждает, что Рада приняла его поправку в законе.

Новый глава парламента Стефанчук назвал два варианта решения возможной правовой коллизии в законе об олигархах.

По мнению Разумкова, президент Украины Владимир Зеленский должен ветировать закон об олигархах и вернуть документ в Раду со своими предложениями или подписать закон и после этого вносить в него изменения. Он подчеркнул, что Рада не сможет переголосовать законопроект о деолигархизации.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия “За демократию через право” (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря, и призывали не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом для западных партнеров.

4 октября Разумков заявил о попытках фальсификации текста закона об олигархах.

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