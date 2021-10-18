Мнение: Почему произошла утечка видеозаписей с пытками?

Бывший арестант саратовской тюремной больницы по имени Сергей С., передавший правозащитникам более 40 гигабайт видеофайлов о пытках заключенных, выбрался из России, добрался до Африки, а оттуда прилетел во Францию, где попросил политическое убежище.

Это хорошая новость. И невероятная история. Сергей , находясь в заключении в саратовской тюремной больнице, имел доступ к компьютерам ФСИН и видеорегистраторам в штабе безопасности учреждения. И начал скачивать файлы. А освободившись, передал скаченное правозащитникам.

История, повторюсь, невероятная. И удивительная. Удивительно, что создатели системы пыток хранили файлы. Удивительно, что к файлам получил доступ человек, который сам прошел через пытки и издевательства.

По всей видимости, решающую роль в этой истории сыграло то, что среди сотрудников ФСИН и кураторов тюремного ведомства из ФСБ нашлись люди, заинтересованные в обнародовании этих самых файлов. Думаю, что они-то и помогли Сергею выбраться из России…

И это обнадеживающая версия. Хотя не исключено, что это банальная межклановая борьба силовиков. Утечка, возможно, понадобилась, что бы разразился скандал, при помощи которого решили устранить каких-то влиятельных персон во ФСИН и в ФСБ.

Но даже если это была «контролируемая утечка» – это все-равно вселяет надежду, что если пытки в колониях и не прекратятся, их, однозначно, должно стать меньше. Или я чересчур оптимистичен?

Фотография Сергея отсюда

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