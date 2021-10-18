 

Мнение: Почему произошла утечка видеозаписей с пытками?

18.10.2021, 12:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бывший арестант саратовской тюремной больницы по имени Сергей С., передавший правозащитникам более 40 гигабайт видеофайлов о пытках заключенных, выбрался из России, добрался до Африки, а оттуда прилетел во Францию, где попросил политическое убежище.

Это хорошая новость. И невероятная история. Сергей , находясь в заключении в саратовской тюремной больнице, имел доступ к компьютерам ФСИН и видеорегистраторам в штабе безопасности учреждения. И начал скачивать файлы. А освободившись, передал скаченное правозащитникам.

История, повторюсь, невероятная. И удивительная. Удивительно, что создатели системы пыток хранили файлы. Удивительно, что к файлам получил доступ человек, который сам прошел через пытки и издевательства.

По всей видимости, решающую роль в этой истории сыграло то, что среди сотрудников ФСИН и кураторов тюремного ведомства из ФСБ нашлись люди, заинтересованные в обнародовании этих самых файлов. Думаю, что они-то и помогли Сергею выбраться из России…

И это обнадеживающая версия. Хотя не исключено, что это банальная межклановая борьба силовиков. Утечка, возможно, понадобилась, что бы разразился скандал, при помощи которого решили устранить каких-то влиятельных персон во ФСИН и в ФСБ.

Но даже если это была «контролируемая утечка» – это все-равно вселяет надежду, что если пытки в колониях и не прекратятся, их, однозначно, должно стать меньше. Или я чересчур оптимистичен?

Фотография Сергея отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.12 / Мнение: Опасные похороны

10.08 / В больнице Владикавказа погибли девять человек

04.01 / В Грузии нашли 11 780 голосов Трампа, отданных за него на президентских выбора в США

04.12 / Мнение: Зима!

17.01 / «Это лишние люди в нашей стране»

04.10 / Мнение: Почему погиб художник?

25.04 / Офтальмолог Азнаурян: «Уколы ботокса могут привести к косоглазию»

27.11 / Российская компания Inoi продает свои смартфоны со скидкой до 50%

29.06 / Ничего не было — свободны

22.10 / В Государственную думу внесён законопроект об индексации штрафов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика