 

СМИ назвали основных кандидатов на пост нового главы МЧС России

18.10.2021, 12:18, Разное
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Нового министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий могут назначить до конца октября. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По информации СМИ, наиболее вероятным кандидатом на пост главы МЧС является исполняющий обязанности чрезвычайного министра Александр Чуприян. Ещё одним претендентом источники называют губернатора Тульской области Алексея Дюмина, сообщает Ura.ru.

Напомним, что бывший глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб под Норильском в возрасте 56 лет.



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