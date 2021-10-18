Ругается, курит и дерется: как живет 37-летняя дочь Любови Полищук

Звезда сериала “Моя прекрасная няня” Любовь Полищук скончалась из-за саркомы позвоночника 15 лет назад. Последние годы жизни 57-летней звезды были непростыми: Любовь Григорьевна постоянно заглушала боль таблетками. Теперь о любимой артистке поклонникам напоминает не только множество замечательных картин с ее участием, но и двое ее детей-актеров.

37-летняя Мариэтта Цигаль-Полищук, дочь Любови Полищук, работает в театре “У Никитских Ворот” и, по ее словам, с самого детства живет совсем не как большинство звездных отпрысков. Еще в подростковом возрасте Мариэтта выбрала для себя компанию дворовых ребят, так и не попав в общество золотой молодежи. И даже сейчас Цигаль-Полищук может позволить себе нарваться на неприятности. Особенно если становится свидетелем того, как обижают слабых.

Привычка вставать на защиту невиновных появилась у актрисы с детства. В школьные годы девушка часто вступала в драки с негодяями, а сейчас просто не может пройти мимо обидчиков беззащитных – в таких ситуациях наследница Полищук становится сама не своя.

“Я и сегодня продолжаю ругаться, курить и легко могу вступить в потасовку. Если на моих глазах нападают на слабого, то не раздумывая подойду и дам в бубен”, – рассказала Мариэтта журналу “Атмосфера”

Поскольку Цигаль-Полищук была не самым примерным и покладистым ребенком, ей не удалось создать со своей матерью крепкие дружеские отношения. Актриса жалеет о том, что ранняя смерть родительницы не позволила им наладить прочную связь. Однако Мариэтту восхищает смелость и упорство своей покойной мамы, которая приехала в Москву совсем одна еще будучи подростком.

Сейчас Цигаль-Полищук живет в счастливом браке с однокурсником Шурой Андриевичем, который многие годы был ее другом, воспитывает 11-летнего сына Гришу от первого супруга и занимается карьерой. Мариэтте удалось преодолеть многочисленные комплексы, связанные с внешним видом, и научиться принимать себя.