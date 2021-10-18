На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 было ощутимым, сообщила пресс-служба Единой геофизической службы РАН.

«Очаг залегал на глубине 186 км, эпицентр находился в 88 км от Петропавловска-Камчатского», – информирует ТАСС со ссылкой на сайт службы РАН.

Местные спасатели сообщают, что жители столицы края почувствовали подземные толчки силой около трех баллов.

Ранее губернатор края Владимир Солодов на пленарном заседании конференции по устойчивому развитию и ESG-трансформации заявил, что регион будет отказываться от проектов, которые могут навредить экологии. Ценность природы для местных жителей важнее.